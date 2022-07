Le Marion Marion Dufresne est de retour à quai depuis ce mercredi 27 juillet 2022. Annick Le Toullec, première adjointe au Maire, était présente pour accueillir les passagers un peu spéciaux de cette session en Terres australes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

"75 étudiants en métiers maritimes ou en formations artistiques avaient embarqué le 28 juin dernier afin de découvrir le fonctionnement de ce navire et les différents corps de métier présents à bord. Au-delà, le but de cette expédition était de sensibiliser les jeunes sur la protection des océans lors d'une campagne océanographique dans le sud-ouest de l’océan Indien, aux côtés des chercheurs et de l’équipage Ifremer.", indique la ville du Port.