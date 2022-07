Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Entre les différentes activités, les sorties et ateliers, pour les 60 marmailles du centre de loisirs de l'école Paule Legros, il faut aussi se préparer pour le spectacle de fin de centre. Pour faire vivre le thème "Le sport dans le monde ", ici on a opté pour quatre danses, une chanson et une 'saynète'. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

