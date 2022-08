Ce mardi 2 août 2022, le Conseil municipal de la ville de Le Port s'est réuni sous la présidence de la première adjointe au maire, madame Annick Le Toullec. Une dizaine de délibérations était soumise au vote, parmi elles, la création d'une nouvelle installation sportive par un terrain synthétique de football. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : archive le Port)

• Création d’un terrain synthétique de football à 5 et acquisition de matériel pour les équipements sportifs

Les élus ont validé la création d’une nouvelle installation sportive par un terrain synthétique de football à 5 au complexe sportif Georges Lambrakis ainsi que son plan de financement. L’implantation de cet équipement permettra à la ville de Le Port de poursuivre la modernisation et la diversification de ses installations et de l’offre sportive sur le territoire.

Par ailleurs, cet équipement permettra notamment d’accueillir des compétitions de futsal. Une discipline qui figure au calendrier des compétitions de la Ligue Réunionnaise de Football.

"Ces équipements permettent aux jeunes de réussir par le sport " a souligné la première adjointe au Maire.

• Reconduction des mercredis loisirs

Inscrite dans la démarche du "Plan Mercredi loisirs", instauré par le ministère de l’Education national et de la Jeunesse, la ville propose des activités périscolaires les mercredis matin en période scolaire, depuis 2019. Ce dispositif nommé "Mercredis loisirs" permet ainsi à 400 élèves, de 3 à 11 ans, de découvrir des activités socio-éducatives au travers de

différents parcours éducatifs à l’instar de l’éducation à la culture.

L’action a été reconduite pour l’année scolaire 2022-2023 et devrait se développer accueillir davantage d’élèves.

• Convention d’accompagnement entre la ville et la Confédération générale des sociétés coopératives (CGSCOP)

Les élus ont validé le projet de convention entre la Ville et la Confédération Générale des Sociétés Coopératives (CGSCOP) pour la création d’une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour assurer le portage juridique et l’animation du Hub de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

• Copropriété "l’Ecume"

La ville sollicite le soutien de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) au financement d’une étude pré-opérationnelle pour le traitement de copropriété "l’Ecume". Le montant de cette étude est estimé à 70.000 euros. La contribution de l’Anah s’élève à 50% du montant de l’étude, soit 35.000 euros.