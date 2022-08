Tu aimes la mer ? Tu rêves de la découvrir ? La base nautique des Mascareignes de la ville du Port, propose un parcours d'accompagnement de six mois, d'octobre 2022 à mars 2023. Des journées de présentation sont organisées le mardi 9 août, le vendredi 26 août et le jeudi 6 septembre 2022, à la base nautique des Mascareignes, au 13 Rue Amiral Bosse au Port. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (photo : base nautique des Mascareignes)

Ce parcours d'accompagnement est réservé aux plus de 18 ans qui souhaitent être formés et intégrer un "métier de la mer", comme chef de quart, pêcheur ou encore moniteur de voile. Le parcours vise à "apprendre à naviguer à deux et en équipage", à "prendre en main son projet professionnel" et à "passer des certifications de compétences (permis côtier, PSC1, niveau 3 FFVoile, CRR)".

Pour vous inscrire, ou pour avoir davantage d'informations, vous pouvez appeler le 0262 55 18 35 ou le 0693 85 65 03, ou envoyer un mail à [email protected].

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Port ou sur sa page Facebook.