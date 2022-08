Cela faisait un an que le parc boisé de la ville du Port était en travaux. Depuis le 9 juillet 2022, il est de nouveau ouvert au public avec de nouveaux aménagements. Un projet à 3,5 millions d'euros pour un poumon vert de 17 hectares. Ces aménagements s'inscrivent dans le cadre du projet "Fil-vert" de la municipalité pour faire du Port, une ville plus verte. (Photos : ef/www.ipreunion.com)

C’est en 1978 que Paul Vergès, ancien maire de la ville de 1971 à 1989, pense ce projet de parc boisé ; quelques aménagements sont réalisés mais il ne rencontre pas le succès escompté. Le lieu n’était notamment pas attrayant pour les riverains. Car en effet, il "n’était pas vraiment aménagé. L’image que l’on avait de lui n’était pas forcément positive", lance le maire de la ville, Olivier Hoarau.

44 années plus tard, le parc fait peau neuve avec différents aménagements. "Tout en rejoignant le projet initial, c’est un nouveau départ que nous donnons", soutient le maire. Il a donc fallu près d’un an de travaux, 3,5 millions d’euros pour redonner ses lettres de noblesse à ce parc, situé au cœur de la ville. Cette réouverture était très attendue de la part des Portois. Pour son inauguration les 9 et 10 juillet, près de 22.000 personnes s'étaient déplacées.

- Un parc plus attractif -

Le parc boisé, c’est 17 hectares, 500 m2 d’aire de jeux, 1,5 km de piste cyclable et piétonne, des toilettes, des éclairages, un jet d’eau pour se rafraîchir ou encore des kiosques et aires de pique-niques. "Il y avait cette envie de créer, de développer à partir de là une philosophie d’écologie urbaine, adapter au climat. Un enjeu de développement durable en milieu urbain. Il y a ce souci de préservation de l’environnement" souligne le maire.

En plus de ces nouveaux espaces, 50 flamboyants adultes ont été implantés à l’entrée du parc, et prochainement 5.000 nouveaux arbres devraient les rejoindre, pour symboliser les 5.000 nouveaux enfants scolarisés dans la ville. Il est aussi prévu de construire une forme de ruissellement avec le plan d’eau du parc, pour que l’on puisse y marcher les pieds dans l’eau. Sur l’îlot central, la commune prévoit d’installer plusieurs œuvres artistiques en lien avec l’Ecole supérieure beaux arts (ESA) de La Réunion, située au Port. Enfin, il est également prévu de faire un autre lieu d’observation pour avoir une vue sur la ville.

Ce (nouveau) parc boisé est le bienvenue dans le quartier. "Cela fait longtemps que l'on n’a pas vu autant de gens ici. Ça fait vraiment plaisir. Avant, on venait juste pique-niquer rapidement, sans plus", témoigne Erwan, riverain du parc. "Le jet d'eau c'est mon lieu préféré, pareillement pour le kiosque pour manger en famille. On vient souvent ici avec nos camarades. Avant, franchement personne ne venait", ajoute Enzo, venue se balader à vélo dans le parc.

Plus d’un mois après l’ouverture de ce lieu de vie, les retours sont plutôt positifs ; la population se dit satisfaite et la fréquentation ne désemplit pas pendant cette période de vacances scolaires. Les visiteurs saluent le réaménagement du parc. Regardez :

- Une sécurité repensée -

La sécurité du parc a également été repensée avec une clôture et des portes de 7 mètres de large qui s’ouvrent et se ferment aux heures d’ouverture et de fermeture, un système de vidéosurveillance, du gardiennage, des médiateurs. "On doit pouvoir être rassuré, et créer un caractère sécurisant et joyeux pour la population", indique Olivier Hoarau. Le parc ouvre ses portes à 10 heures et ferme à 18 heures.

- Faire du Port une ville verte -

Les travaux menés dans le parc boisé s’inscrivent dans le cadre du projet "Fil-vert" initié par la ville. "Ce projet consiste à créer un itinéraire vert, avec plusieurs espaces emblématiques avec une priorité donné à l’espace vert. Ce fil vert fait le tour de la ville, depuis les berges de la Rivière des Galets, le parc du littoral nord, et les futures portes de l’océan située sur le littoral Ouest de la ville", détaille Olivier Hoarau. Pour la municipalité, l’objectif est de faire du développement durable en milieu urbain, pour "faire de la ville du Port, une ville verte".

Après les travaux du parc boisé, des espaces de jeux ombragés dans les quartiers vont être construits. A cela s’ajoute le projet de construction d’une esplanade de front de mer, "porte de l’océan", avec un espace de 40.000 m2 dédiés à l’équipement, le mobilier, les logements ou encore des aires de jeux. Avec "Fil-vert", la municipalité souhaite également mettre sur pied un musée d’exposition de l’activité portuaire, "Port Center".

Comme le précise le maire du Port, "il y a cette volonté de recréer un lien avec la mer, l’Océan".

ef/www.ipreunion.com