Dans le cadre des journées commerciales de la ville du Port, la municipalité rappelle que la circulation et le stationnement des véhicules sont modifiés jusqu'au dimanche 14 août 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, jusqu'au dimanche 14 août, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sur les rues suivantes :

• Lyon, portion comprise entre la rue de Chine et l'avenue des Chagos,

• Jeanne d'Arc, portion comprise entre les rues de Chine et François de Mahy,

• Léon de Lépervanche, portion comprise entre les rues Mahé de Labourdonnais et François de Mahy.

Sur les voies situées dans le périmètre de la braderie et rendues totalement piétonnes:

• avenue de la Commune de Paris, côté pair, portion comprise entre les rues Mahé de Labourdonnais et Sadi Carnot,

• rue du Général de Gaulle, portion comprise entre les rues de la Paix et René Michel,

• rue Jeanne d'Arc, portion comprise entre les rues François de Mahy et Cardinal de la Vigerie,

• rue Cardinal de la Vigerie, portion comprise entre les rues René Michel et Joseph Bédier,

• rue François de Mahy, portion comprise entre les rues René Michel et de SaintPaul,

• avenue des Chagos, portion comprise entre les rues René Michel et de Lyon,

• rue de Saint Paul, portion comprise entre Rue François de Mahy et Rue Alexandre de Lasserve.

