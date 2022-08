La journée des associations aura lieu le jeudi 25 août 2022. Pour l'occasion, les responsables différents responsables associatifs de La Réunion se réunissent au musée Stella Matutina à Saint-Leu, pour échanger autour des thématiques suivantes : le contrat d'engagement républicain, la maitrise des risques et le recrutement de bénévoles. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port.

Le programme :

L'accueil se fera à partir de 13h30, l'événement débutera à partir de 14h.

• Atelier 1 : financer l'association, fonds publics et fonds privés : les trouver, les gérer



-Trouver les modalités de financements

Actualités sur la loi n°2021-1109 du 24/08/2021 – loi confortant le respect des principes de la République

- Gérer les ressources

Actualités sur la loi n°2021-875 du 01/07/2021 – loi visant à améliorer la trésorerie des associations

- Utiliser les ressources

Actualités sur la loi n°2021-874 du 01/07/2021 – loi en faveur de l’engagement associatif

- Porter ses actions en bonne intelligence avec les règles fiscales s’imposant aux entités à but non lucratif qui peuvent réaliser des activités dites " lucratives ".

• Atelier 2 : maitrîser les risques par le contrôle interne

- Les risques propres aux associations

- Qu’est-ce que le Contrôle Interne ?

• Atelier 3 : recruter et fidéliser les bénévoles



- Le bénévolat, qu’est-ce que c’est ?

- Maitriser les risques liés au bénévolat

Une séance de questions-réponses aura lieu à 16h45, l'événement se terminera à 17h15

Une seule adresse pour réserver votre place à l’évènement, vous pouvez cliquer ici.

Le lieu :

Auditorium Pierre Roselli du musée Stella Matutina

Pour la première fois, la journée des association est organisée au musée Stella Matutina, ancienne usine sucrière de Saint-Leu. Pour s’y rendre, prendre la bretelle de sortie vers

Stella Matutina (RD11). La sortie se trouve dans le sens St-Pierre/St-Denis. Quand on vient du nord depuis la route des tamarins, il faut sortir vers l’échangeur du Portail et reprendre la RN1 direction nord pour rejoindre la RD11.

Deux parkings sont à votre disposition :

- le premier au nord par l’allée des Flamboyants,

- le second au sud par le chemin de la diagonale.

Des places PMR sont accessibles dans le parking sud, à quelques mètres seulement de l’auditorium.