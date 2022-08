Le 10km en nocturne de la ville du Port est une épreuve de course sur route avec mesurage du temps individuel qui se déroulera le samedi 3 septembre 2022 dans la ville du Port. Cette édition est organisée par l'Office municipal du sport du Port dans le cadre de l'année de son cinquantième anniversaire et avec le concours de la municipalité du Port. Elle est ouverte aux participants valides ainsi qu'à ceux porteurs de handicap. Vous pouvez dès à présent vous inscrire. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port. (photo : rb/www.ipreunion.com)

Le parcours :

Le parcours d’une distance de 10 kilomètres a été mesuré par un officiel de la Ligue réunionnaise d’athlétisme.

Départ : au complexe sportif municipal du Port à 19h30

Parcours principal : avenue de la commune de Paris (sens montant et descendant)

Arrivée : au complexe sportif municipal du Port.

Deux points d’ablution et d’épongeage seront disposés sur le parcours. Un ravitaillement sera disponible à l’arrivée. Les participants devront respecter le parcours proposé sous peine de disqualification. Les participants disposeront d’un temps maximum de 2h00 pour effectuer le parcours jusqu’à la ligne d’arrivée. Le parcours sera fermé à la circulation. Les participants devront néanmoins respecter le code de la route.

Conditions de participation à la course :

L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés, nés en 2005 et après. Le nombre de participants maximum est fixé à 450 coureurs. La participation est conditionnée à la présentation à l’organisateur :

- d’une licence Athlé compétition, Athlé entreprise, Athlé running ou d'un Pass' running, délivré par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation,

- ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non-contreindication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.

- ou d'une licence délivrée par la Fédération française de course d'orientation (FFCO), la Fédération française de pentathlon moderne (FFPM) ou de la Fédération française de triathlon (FFTri) en cours de validité à la date de la manifestation.

- ou la présentation pour les non-licenciés d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou de sa copie.

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical (l’organisation conservera le certificat médical).

Modalités d’inscriptions :

Le montant individuel de l’inscription à la course est de 15 euros. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 2 septembre 2022 à 20h. Les inscriptions peuvent se faire selon l’une des possibilités suivantes :

- Inscription en ligne à partir du 15 août 2022 ici (possibilité de paiement en ligne).

En cas d’inscription en ligne mais avec un règlement par chèque à l’ordre de Sport Pro, celui-ci devra être envoyé à l’adresse ci-dessous avec le numéro de dossard attribué lors de l’inscription en ligne : Sport pro, 27 ter Chemin de Beaufonds, Saint-Benoit

- Inscription par voie postale en envoyant le dossier d’inscription complet (fiche d’inscription dûment remplie, certificat médical pour les non-licenciés et règlement des frais d’inscription par chèque à l’ordre de Sportpro (pas d’espèces) à l’adresse suivante : Sportpro, 27 ter Chemin de Beaufonds, Saint-Benoit

Retrait des dossards : les dossards seront à retirer à partir du vendredi 2 septembre 2022 à l’OMS du Port. Aucun dossard ne sera envoyé par la poste. Lors de la remise des dossards, les concurrents se verront remettre le dossard contenant une puce électronique. Le dossard devra être porté de manière visible sur le torse.

Pour avoir tous les renseignements relatifs à cette course, vous pouvez vous rendre le site de Sportpro.