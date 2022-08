Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 17 minutes

Samedi 27 août 2022, la ville du Port et ses partenaires : l'OMS, La Jeanne natation, Marines activités sportives et Ouest training Réunion, proposent de découvrir et d'essayer les nombreuses activités proposées tout au long de l'année à la piscine municipale Jean-Lou Javoy, à l'occasion d'une matinée porte ouverte, de 9h à 12h30. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (photo : ville du port)

Samedi 27 août 2022, la ville du Port et ses partenaires : l'OMS, La Jeanne natation, Marines activités sportives et Ouest training Réunion, proposent de découvrir et d'essayer les nombreuses activités proposées tout au long de l'année à la piscine municipale Jean-Lou Javoy, à l'occasion d'une matinée porte ouverte, de 9h à 12h30. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (photo : ville du port)