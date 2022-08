Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

La traditionnelle distribution des agendas scolaires a eu lieu ce lundi 22 août 2022 dans les 14 écoles élémentaires et primaires de la ville du Port. Plus de 1.200 agendas scolaire édité par la ville du Port ont été remis aux élèves de CM1 et CM2 par le maire Olivier Hoarau, des élus du conseil municipal et des élus du conseil municipal des enfants. Nous publions ci-desosus le communiqué de la ville du Port. (photos : ville du Port)

La traditionnelle distribution des agendas scolaires a eu lieu ce lundi 22 août 2022 dans les 14 écoles élémentaires et primaires de la ville du Port. Plus de 1.200 agendas scolaire édité par la ville du Port ont été remis aux élèves de CM1 et CM2 par le maire Olivier Hoarau, des élus du conseil municipal et des élus du conseil municipal des enfants. Nous publions ci-desosus le communiqué de la ville du Port. (photos : ville du Port)