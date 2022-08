Dimanche 4 septembre 2022, la ville du Port organise un village associatif au Parc Boisé de 9h à 17h. L'objectif : permettre aux habitants de découvrir le tissu associatif portois ainsi que les activités proposées par ces associations. Au programme : hockey, handball, sports de combat, football, rugby, athlétisme, gymnastique, boxe anglaise, escrime, moringue... Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration : Le Port)

Pour la ville, il s’agit de poursuivre le développement d’une politique sociale, culturelle et sportive favorisant la cohésion sociale, la continuité éducative et l’intégration des publics les plus fragilisés.

Ouvert à tous, le village associatif portois s’annonce familial et festif avec des activités gratuites : découverte et initiation sportives, animations pour enfants, scènes ouvertes aux associations et aux artistes portois. Possibilité de se restaurer sur place avec une zone Street Food. La journée se terminera par un concert à 16h.

Les disciplines : hockey, handball, sports de combat, football, rugby, athlétisme, gymnastique, boxe anglaise, escrime, moringue, tennis, basket-ball canne de combat, tir à l’arc, pétanque. Seront également présents : l’OMS et le Service des Sports, les associations autour de l’économie solidaire’, Liaison/APSA.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Port ou sur sa page Facebook.