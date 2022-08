Le maire du Port, Olivier Hoarau, a animé ce lundi 29 août 2022 une réunion publique d'information portant sur les travaux prévus dans le cadre de la requalification de l'entrée de ville - rue Général de Gaulle. Les habitants et commerçants du secteur ont ainsi pu échanger avec les élus et services de la municipalité durant près de 2 heures. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Le projet doit permettre de répondre aux objectifs suivants :

- Organiser et améliorer les espaces publics,

- Traiter les carrefours et améliorer leur lisibilité,

- Créer des liaisons confortables, sécurisées et ombragées pour les modes doux,

- Réorganiser et améliorer les stationnements,

- Restructurer les espaces verts,

- Remplacer l’éclairage public par du matériel plus moderne, performant et économique.

Divisé en trois tronçons, les travaux devraient commencer en septembre 2022 pour une durée de 10 mois et un coût de 2 101 610,90 €HT financés par le REACT-EU.

La commune du Port continue ainsi ses actions afin d’améliorer le quotidien des Portoises et Portois et développer l'attractivité de la Ville.

