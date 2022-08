Ce samedi 27 août 2022, enfants, ados, adultes, seniors, sportifs et non-sportifs se sont donnés rendez-vous à la piscine municipale Jean-Lou Javoy, à l'occasion de sa journée portes ouvertes. Au programme de cette journée : de la bonne humeur grâce aux nombreuses animations, jeux, démonstrations de natation et de sauvetage. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Le public a également pu découvrir de nouvelles activités telles que l’aquazumba, l’aquagym et le tir sur cible subaquatique proposées par la Ville du Port et ses partenaires : l’OMS, la Jeanne Natation, Marines Activités Sportives et Ouest Training Réunion.

Vous n’étiez pas présent à la journée portes ouvertes ? Pas de panique ! Toutes ces activités sont proposées tout au long de l’année à la piscine municipale Jean-Lou Javoy.

Tous à l’eau !