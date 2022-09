Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Vendredi 02 Septembre à 16H00

La ville du Port informe qu'en lien avec le Conseil Départemental d'Accès au Droit et l'Ordre des Avocats, il est proposé une permanence gratuite d'avocats au Pôle Administratif et de Citoyenneté (PAC) à la Rivière des Galets. De quoi bénéficier de conseils juridiques. Les consultations ont lieu les jeudis de 14h à 16h, et sur rendez-vous. (Photo d'illustration :

