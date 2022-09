Ce dimanche 4 septembre, une soixantaine d'association s'est réuni au parc boisé au Port à l'occasion du village associatif Portois. L'évènement se tient jusqu'à 17h. Des centaines de personnes se sont déjà rendues sur place. Objectif : "rencontre des associations pour découvrir ou redécouvrir les bienfaits d'une activité manuelle ou sportive", indique la ville du Port. (Photo : mb/www.ipreunion.com)

Après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire, ce rendez-vous gratuit fait son retour. On retrouve ainsi des associations qui agissent dans les demaines du sport, de la culture, l'humanitaire, l'insertion ou encore la prévention. De quoi promouvoir au mieux leur activité. Les visiteurs peuvent ainsi se renseigner, s'inscrire et prendre par exemple une licence sportive proposée par l'OMS de la ville. La ville du Port souhaite par cette action "rendre accessible à tous la pratique d’une activité au sein d’une association, notamment pour les personnes porteuses d’un handicap et les familles en situation économique précaire."

Des animations sont également proposées des ateliers d'initiation en plus de diverses démonstrations sportives.

Cet évènement attire déjà des centaines de visiteurs. Il prend fin vers 17h.

Lire aussi - Parc Boisé : le village associatif Portois fait son retour

www.ipreunion.com / [email protected]