Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Dimanche 4 septembre 2022, la ville du Port a célébré le retour de son village associatif au Parc Boisé après deux ans d'absence liée à la crise sanitaire. Au total, une soixante d'associations et pas moins de 500 bénévoles et visiteurs des quatre coins de l'île étaient présents. Sport, culture, économie sociale et solidaire, associations oeuvrant pour les personnes en situation de handicap, tous les acteurs de la vie associative portoise ont animé cette journée. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

