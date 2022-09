Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Plus de 260 inscrits : hommes, femmes et handi-athlètes pour l'édition 2022 de cette course nocturne. Ce samedi 3 septembre 2022, après un départ du complexe sportif municipal, peu après 19h30, les coureurs ont parcouru 10km dans les rues du Port. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

