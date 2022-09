Le Conseil Municipal de la Ville du Port s'est réuni ce mardi 6 septembre 2022 sous la présidence du maire, Olivier Hoarau. La dizaine de dossiers à l'ordre du jour ont été adoptés à l'unanimité. Parmi eux : les journées européennes du patrimoine, la coopération décentralisée, ou encore l'apprentissage de la natation. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

- Coopération décentralisée 2022-2026 -

Les élus approuvent le nouveau cadre de coopération décentralisée et autorise le maire à solliciter des co-financements notamment auprès de l’État. Les relations internationales demeurent une ambition forte de la collectivité. C’est pourquoi, La Ville de Le Port a tissé depuis plusieurs années des relations avec plusieurs villes du bassin india-océanique : Durban/Ethekwini (Afrique du Sud), depuis 2009, Tamatave/Toamasina (Madagascar), depuis 1996, Quélimane (Mozambique), depuis 2003, Port – Louis (Maurice), depuis 2004. Au fil des années, un partenariat vivace s’est constitué par des échanges culturels et sportifs, des visites techniques et des échanges de savoir-faire autour du thème du développement durable, des signatures de chartes internationales, par exemple la charte d’adaptation au changement climatique de Durban.

L’océan Indien, et a fortiori La Réunion, sont amenés à être, demain, le centre stratégique des grands équilibres internationaux. Les transitions écologiques, économiques, démographiques et culturelles démontrent que les pays africains d’une part, la Chine et l’Inde d’autre part, sont d’ores et déjà des puissances incontournables. En conséquence, il est opportun d’ouvrir un nouveau chapitre des relations internationales pour notre collectivité. C’est pourquoi la Ville souhaite aujourd’hui définir un nouveau cadre de coopération décentralisée qui poursuivra trois objectifs prioritaires :

1. Renouer des liens avec les aires de civilisation originelle de notre peuplement afin de permettre aux Portoises et Portois de s’ouvrir au monde et de prendre conscience de la

richesse infinie de notre métissage réunionnais ;

2. Favoriser les échanges et les partages de savoir – faire entre les villes, en particulier sur les enjeux d’avenir comme, par exemple, la résilience urbaine face au réchauffement climatique et aux évènements climatiques majeurs ;

3. Ancrer Le Port dans son environnement régional et international afin de faire profiter la Ville et ses habitants des potentialités économiques et culturelles des puissances émergentes voisines.

- Dispositif d’apprentissage BPJEPS natation -

Les conseillers municipaux ont validé la mise en œuvre du dispositif d’apprentissage Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport - Activité Aquatique et de la Natation (BPJEPS – AAN). Le début de la formation est prévu en novembre pour 10 jeunes de la zone Ouest auprès d’associations du Port et de l’Ouest et la Fédération Nationale des Maîtres- Nageurs Sauveteurs (FNMNS).

Pour Olivier Hoarau, il s’agit de pallier le manque de personnel formé et diplômé : "Cette formation est une opportunité pour les jeunes. Très peu de Portois sont qualifiés dans le secteur. Il nous faut davantage de stabilité et plus de personnel".

- Journées Européennes du Patrimoine (JEP) -

Les élus ont pris acte de l’organisation de la 39ème édition des Journées Européennes du Patrimoine au Port les 17 et 18 septembre. La Ville mettra en en valeur tout un pan du "patrimoine durable" sous une lumière nouvelle, avec une programmation d’animations sur 2

jours notamment à l’ancienne usine EDF et avec des circuits découvertes du patrimoine, à pied et à vélo.

- Ouverture d’une Maison France Services -

Les élus ont approuvé l’ouverture d’une " Maison France Services " à la Rivière des Galets. Dans le cadre de sa politique d’accès au droit, la Ville a pour ambition d’équilibrer l’offre de service public en proximité et au cœur des quartiers. Le Pôle Administratif et de Citoyenneté est candidat à la labellisation " Maison France Services " qui permettrait de renforcer l’offre de service en intégrant les partenaires de la structure. La Ville compte renforcer le personnel au sein du Service Tranquillité Publique afin de faciliter l’accueil et l’accompagnement des administrés dans leurs démarches.