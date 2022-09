Pour les vacances d'octobre, la ville du Port et le CCAS mettent en place les centres de loisirs - Accueil de mineurs sans hébergement. Les enfants (142 en maternelle et 150 en élémentaire) seront accueillis du lundi 10 au mardi 20 octobre 2022 de 7h30 à 17h30. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi 5 octobre 2022 à la régie monétique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Les parents peuvent inscrire leurs enfants jusqu’au mercredi 5 octobre 2022 à la régie monétique, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à16h. Le vendredi uniquement de 8h à 11h30.

Les pièces à fournir : justificatif d’adresse (moins de 3 mois), livret de famille, carnet de santé de l’enfant et le quotient familial de la CAF.

Les activités seront proposées autour du thème "La créolité dans le monde" avec des ateliers, jeux lontan, danses traditionnelles, dégustation de gâteaux lontan.

Les sorties pédagogiques et des ateliers de sensibilisation seront aussi au programme. Les écoles concernées : Camille Macarty et Paule Legros (élémentaire) et Henri Wallon et Appolina Delpha (maternelle), Ariste Bolon, Laurent Vergès, Georges Thiebaut et Françoise Dolto (élémentaire et maternelle).

Plus d’infos au 02 62 43 25 53/54 ou 02 62 55 55 96

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville du Port ou sur sa page Facebook.