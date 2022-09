Dans le cadre de l'appel à projets urbains innovants (APUI) Kréolab' du TCO, le groupement d'intérêt public (GIP) Écocité de La Réunion a invité ce mardi les potentiels candidats. Si ce mardi ils visitaient les îlots des Portes de l'Océan, leur périple va durer trois jours. Trois jours à découvrir les sept sites sélectionnés et à échanger entre professionnels. L'objectif étant, pour le Gip de présenter les intentions en termes d'innovation. (Photo : ma.m/www.ipreunion.com)

Investisseurs, promoteurs, bailleurs, architectes, paysagistes, associations… une cinquantaine d’entrepreneurs étaient présents ce mardi matin au Port, sur les îlots 3 et 4. Tous ont une idée bien précise de ce qu’ils aimeraient voir sur ce site. Certains y voient un projet innovant et structurant, tandis que d’autres y voient un lieu de vie. Pour Benjamin Arnaud, architecte, l’objectif est de réinventer le logement. "Il faut amener la ville à profiter de ce nouvel espace maritime", dit-il. "L’idée est de créer une vraie mixité, pas uniquement des logements mais aussi des commerces", ajoute l’architecte.

Mickaël Muzard est paysagiste. Pour lui, "il faut revégétaliser l’espace, en laissant un passage de verdure", explique-t-il. Il souhaite que cet espace soit un lieu où espèces endémiques et autres plantes cohabiteraient.

L’ensemble de ces entrepreneurs ont jusqu’au 30 septembre pour déposer leur candidature auprès du GIP. Après cette remise, le GIP retiendra à la fin de l’année trois candidats potentiels. C’est en juillet 2023 que les lauréats seront désignés.

- Valoriser et dynamiser les sites de la côte Ouest -

L’Écocité est avant tout une démarche urbaine et innovante qui comprend les villes du Port, de La Possession et de Saint-Paul. Grâce à Kréolab, l’Écocité souhaite mobiliser l’expertise de groupements professionnels pour révéler le potentiel d’innovation de ces espaces.

Un projet qui "doit se faire pour et avec la population", souligne Éric Caro, directeur du groupement d’intérêt public Écocité. Si le GIP a regroupé ces entrepreneurs, c’est pour "voir le caractère stratégique des lieux avec, comme objectif, de prendre conscience des atouts et contraintes de ce site". "Les bâtiments devront avoir de l’originalité et s’insérer dans l’environnement", précise-t-il.

L’appel à projet de l’Écocité a été lancé le 8 juillet 2022.

Il propose sept sites au cœur du TCO :

- Les Hauts Saint-Laurent. L’objectif étant d’y construire des services ou activités en lien avec le parc Saint-Laurent.

- La Possession – Domaine des Bois de Senteurs. L’objectif étant d’y construire des lieux d’activité, des services de proximités et des équipements d’intérêt collectif. Le tout, en favorisant le lien social.

- Mascareignes – Objectif : y implanter de l’immobilier d’entreprise.

- Portes de l’Océan – Programme mixte à domination résidentielle avec la possibilité de locaux commerciaux en pied d’immeuble.

- Zac Cambaie Omega – Objectif, créer des hébergements collectifs avec des activités de détentes et de loisirs.

- Pôle d’entrée de ville

