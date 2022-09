La ville du Port annonce le déploiement de 13 bornes d'accès wifi dans différents lieux publics de la commune. 12 bornes supplémentaires seront installées en octobre 2022. L'objectif est de fournir à tous les Portais un accès internet. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

À l’heure où le prix de la data mobile demeure encore trop élevé et inaccessible pour de nombreux usagers notamment les plus démunis ; où le déploiement des réseaux 3G / 4G / 5G des opérateurs peine à suivre la demande en connectivité des usagers ; et où le développement de la dématérialisation des services accentue l’illectrolisme, la Ville du Port s’engage dans une politique d’intérêt général en déployant le wifi public, partout, tout le temps et pour tous.

Afin de favoriser l’accès à Internet et rendre le territoire plus attractif via le numérique, 13 bornes d’accès wifi ont d’ores et déjà été installées dans différents lieux publics de la commune. Chaque Portoise, chaque Portois et chaque visiteur peuvent dorénavant s’y connecter facilement et gratuitement via un portail de connexion.

12 bornes supplémentaires seront mises en service dès le mois d’octobre 2022 :

Le coût total de ce projet, financé à hauteur de 45% par le Département à travers le Pacte de Solidarité Territoriale (PST), est de 127 671 euros.