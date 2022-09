Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Vendredi 9 septembre 2022, à l'initiative du centre social et culturel Farfar, un repas, concocté par les animateurs et bénévoles du Farfar a été servi aux personnes dans le besoin de la Rivière des Galets au Port, en présence de Wilfrid Cerveaux, adjoint au mare, délégué à la promotion de la vie associative et des quartiers. La générosité des commerçants du quartier a permis de réaliser cet acte de solidarité. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

