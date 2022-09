Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

À l'occasion de la journée internationale de la prévention du suicide, le samedi 10 septembre 2022, la ville du Port a dévoilé une fresque représentant des professionnels qui, chaque jour, répondent à la détresse des personnes ayant des pensées suicidaires. Réalisée par l'artiste Méo pour le 3114 numéro national de prévention du suicide, cette fresque sur les murs de l'immeuble Rose des vents, avenue Raymond Vergès a été dévoilée en présence des professionnels du 3114 de l'établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR), du maire et des élus de la ville du Port et des directeurs de l'EPSMR, de la SHLMR et de l'ARS. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

