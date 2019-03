Plusieurs familles de la Plaine des Cafres ont assisté ce samedi 23 mars dans l'auditorium de la Cité du volcan (Plaine des Cadres) à la projection du conte photographique "Somin volkan". "Cette projection est issue d'un travail de plusieurs mois réalisé par l'association Eole, coordonné par le photographe Olivier Lardeux et entièrement financé par des fonds européens et de l'État par l'intermédiaire du groupe d'action locale (GAL) Grand sud, terres de volcans

"Pendant une heure dix, au fil des épisodes du conte photographique Somin Volkan, les portraits se sont déroulés, gramounes, jeunes, femmes, hommes, familles, se sont livrés et ont raconté leur histoire familiale. Un portrait de la Plaine des Cafres par ses habitants, touchant, dur, gai, les moments les plus poignants rendus moins tristes par la mise en scène, la musique et l'humour du photographe. Un regard parfois décalé mais toujours sincère qui a valu au photographe une ovation à la fin de la projection" commente Grand sud, terres de volcans dans un communiqué .

Le conte sera bientôt mis en ligne sur internet. Il sera projeté touts les mercredis à la Cité du volcan. L'exposition photo liée à la projection est visible jusqu'au 31 mars.