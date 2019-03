La Sicalait organisé la première journée de l'Herbe ce mercredi 27 mars 2019 de 10h à 13h à la Plaine des Cafres (ferme de la Sicalait sur la route du Volcan). Laction s'adresse aux éleveurs d'ovins, de caprins et de bovins.

"Cette journée est importante ! En effet, la production laitière ne peut s’améliorer techniquement et économiquement qu’en produisant plus de fourrage et de meilleure qualité, tout cela dans un environnement qui génère du bien-être animal" explique la Sicalait. "L’autonomie fourragère permet aussi d’être moins dépendant financièrement et limite les erreurs techniques dans les élevages" ajoute la structiure.

Le programme des ateliers

• Atelier essai de fumure : le Llisier seul est-il suffisant pour avoir de bons rendements ? Explication avec les essais comparatifs dans une parcelle d’herbe

• Atelier plateforme fourragère : 24 parcelles d’herbe semées (d’espèces pures, mélanges, légumineuses, sorgho….). Rendements et valeurs fourragères pour des résultats très prometteurs

• Atelier sur semis : démonstration avec le nouveau semoir Sicalait conçu pour cela et les recommandations pour bien réussir

• Atelier démonstration récolte : les secrets d’une bonne réussite de la récolte et conservation. Produire du fourrage pour plus de lait sans concentrés supplémentaires.