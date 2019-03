La Sicalait, le Cirad, l'ARP, Urcoopa et la Sicarevia se sont associés pour organiser cette première journée de l'herbe à la ferme de la Sicalait mercredi 27 mars 2019, afin de créer une nouvelle dynamique autour de la production fourragère, et la gestion raisonnée des prairies.

Ces dernières années ont été marquées par des accidents climatiques répétés, rappelle la Sicalait, événements qui ont révélé la difficulté de certains élevages à faire face aux aléas climatiques, et à assurer leur autonomie fourragère. Les filières ont donc mis en place un certain nombre de projets pour accompagner les éleveurs à faire évoluer leurs pratiques vers plus d’autonomie.

Cette journée technique était l’occasion de présenter les différentes approches permettant une production fourragère en cohérence avec les besoins du troupeau, et prenant en compte les aléas. Une journée de l’herbe organisée à une période-clé de l’année : celle propice à l’implantation et au renouvellement des prairies.

Parmi les thèmes mis en avant : le sursemis - une technique respectueuse du sol, qui limite les risques d’érosion - mais également l’implantation de prairies multiespèces, qui en favorisant la biodiversité, permettent une production toute l’année, de qualité, et qui s’adapte aux aléas climatiques. Cette journée a permis également de présenter les clés d’une fertilisation raisonnée, qui réponde aux besoins de la plante et aux objectifs de production de l’élevage. Enfin, les bonnes pratiques de récoltes ont été rappelées, pratiques qui rendent possible la conservation de fourrages de qualité.

