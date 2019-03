Le Conseil municipal du Tampon s'est réuni ce samedi 30 mars 2019. L'ordre du jour était dominé par le vote des impôts locaux et du budget primitif. Au total, 35 affaires, qui ont toutes été adoptées, sont développées ci-dessous. La mesure la plus forte étant une baisse de 6% de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Rapport 2018 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (affaire n°2)

Le rapport 2018 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes a été présenté en conseil municipal. Il s'attache à :

- documenter les inégalités professionnelles entre femmes et hommes au sein de la collectivité et sur son territoire ;

- recenser les politiques publiques menées par la collectivité pour l'égalité femmes-hommes sur son territoire ;

- envisager des pistes d'action à moyen et long terme pour corriger les inégalités.

• Présentation du rapport 2018 de développement durable de la commune du Tampon (affaire n°3)

Le rapport de développement durable de la commune du Tampon pour l'année 2018 a été présenté en conseil municipal. Il aborde :

- la stratégie et les actions de la collectivité en faveur de l'environnement et du développement durable, notamment : le développement de la production de palmiers, le renforcement du niveau de propreté urbaine, le réaménagement de la rue Hubert Delisle, la plantation de rosiers " Bourbon " dans les hauts, l'amélioration de la biodiversité sur le parcours de santé de la Pointe, la réhabilitation des 3 décharges, la distribution de plantes dans le cadre de la Journée de l'Environnement, le concours Jardins et balcons fleuris...

- l'exemplarité des actions mises en œuvres par les services communaux du Tampon, notamment à travers la création d'un jardin pédagogique à l'école Iris Hoarau, le jardin des Plantes médicinales aromatiques et endémiques Marc Rivière, le Projet Endémiel, la lutte contre la pollution lumineuse et la préservation du Pétrel de Barau et Pétrel Noir de Bourbon.



• Fixation des taux d’ imposition des trois taxes locales pour 2019 ( affaire n°4) – votée à l'unanimité

Les trois taxes locales directes sont la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.

Le gouvernement ayant engagé une réforme de la taxe d’habitation qui se traduira en 2019 d’un dégrèvement de 65 % pour 69 % des contribuables tamponnais, il n’y a pas lieu pour la municipalité de se prononcer sur le taux qui demeure identique.

S’agissant en revanche des 2 autres taxes pour lesquelles aucune réforme gouvernementale n’a été envisagée, le maire et le conseil municipale ont souhaité alléger cette fiscalité au profit des Tamponnais.

Le redressement de la situation financière de la commune a rendu possible cet allègement sans que ne soit remis en cause le financement des actions et projets de la municipalité.

Le Conseil municipal a ainsi voté une baisse de 6 % de la part communale de la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier nom bâti.

Malgré la revalorisation des bases déterminées par le gouvernement, cette baisse de la part communale se traduira par une diminution du montant de la taxe payée par les contribuables tamponnais.

• Budget primitif de la commune pour l'exercice 2019 (affaire n°6)

Au même titre que 228 collectivités sur les 322 concernées par la contractualisation financière avec l'Etat, la commune du Tampon s'est engagée par convention signée le 30 juin 2018 à participer à l'effort de réduction du déficit public. Cet engagement contraint notamment la municipalité à limiter l'évolution de ses dépenses de fonctionnement à 1,2% par an. Le budget primitif 2019 répond ainsi à cette exigence.

Il a également été élaboré de manière à répondre à plusieurs autres exigences :

• apporter une réponse à la souffrance sociale prégnante sur le territoire communal en soutenant les actions du CCAS, au moyen de la contribution communale en hausse en 2019 par rapport à 2018, et ce malgré un cadre budgétaire contraint,

• renforcer la cohésion sur notre territoire en accentuant notre soutien aux associations, soit 10% d'augmentation des subventions,

• s'assurer de l'aboutissement des projets d'investissement de la mandature, en entérinant nos engagements contractuels avant la fin de l'année, et en assurant leur financement,

• garantir à la population un cadre de vie et un niveau de service de qualité, en dotant les services communaux des moyens nécessaires,

• préserver, voire améliorer la solvabilité financière de la collectivité afin de conserver la confiance de nos partenaires,

• et enfin, limiter la pression fiscale qui pèse fortement sur le contribuable tamponnais, en révisant à la baisse les taux de la fiscalité locale directe. La diminution de 6 % de la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti représente un effort budgétaire de l’odre de 600 000 euros pour la commune.

La préparation du budget 2019 s'inscrit donc dans un contexte exigeant, contraint principalement par le niveau tendanciel d'évolution des dépenses (+1,2%).

Le projet de budget primitif 2019 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 192 903 891 € et donnent la priorité à l’investissement. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 90 548 723 € et les dépenses d'investissement à 102 355 168 €, dont 77,7 millions d’équipements bruts, représentant une augmentation de 89,56 % par rapport à 2018. Depuis 2014, les dépenses d’équipements sont forte augmentation . Elles auront été multipliées par 5 entre 2014 et 2018.

Les principales dépenses d'équipement prévues en 2019 :

- un vaste programme de modernisation des voies communales sera mené pour 16,1 M€ ;

- les chemins d'exploitation, notamment Bras Noir, seront réalisés (700 000 €) ;

- des opérations avec le concours financier du Département seront engagées : la rénovation des sanitaires des écoles (300 000 €), la construction de tribunes couvertes sur les terrains de football (1 750 000 €), la réalisation de structures couvertes sur différents plateaux sportifs (1 400 000 €), la réhabilitation et création de nouvelles aires de jeux (2 500 000 €) ;

- la réhabilitation de l'ex cinéma Eden pour créer une salle de spectacle (824 000 €) ;

- l'aménagement d'une Grainothèque à Bérive (600 000 €) ;

- la création d'une Maison d'accueillants familiaux (MAF) à la Petite Ferme (680 000 €) ;

- l'aménagement du complexe sportif de Trois-Mares : club house, vestiaires, réaménagement des terrains (1,7 M€ de crédits) ;

- la poursuite des travaux au cimetière de Terrain Fleury (1,6 M€) ;

- les études pour la réalisation de la retenue collinaire de Piton Sahale (600 000 €) et Piton Villiers (100 000 €) ;

- les travaux d'eaux pluviales pour un montant de 3,5 M€ et notamment sur le secteur du 14ème Km, de Trois-Mares, de la PDC et de la Pointe ;

- en outre, les 4 crèches collectives (23ème Km, 14ème Km, Bras-Creux et Trois-Mares) programmées devront être engagées en 2019 pour un montant prévu de 16 millions d'€.

• Approbation du dispositif " Accueil de Loisirs sans Hébergement " pour les vacances scolaires de juillet / août 2019 (affaire n°17)

Le Contrat Enfance Jeunesse vise à favoriser le développement et l'amélioration de l'offre de l'accueil des jeunes de 3 à 12 ans sur le territoire du Tampon. Pour l'année 2019, il est programmé un total de 2 177 places. Au mois de janvier 2019, 961 enfants ont déjà été accueillis. Pour les mois de juillet / août 2019, le dispositif est renouvelé en organisant des centres selon les dispositions suivantes :

- 9 Centres de loisirs pour les 3-12 ans : du jeudi 18 juillet au 6 août 2019 (699 places)

- 6 Centres Sports Vacances pour les 3-12 ans : du lundi 22 juillet au jeudi 8 août 2019 (464 places)

• Présentation des manifestations sportives d'envergure du premier semestre 2019 (affaire n°18)

La Direction des Sports prévoit d'organiser durant l'année 2019 plusieurs manifestations d'envergure de différentes natures sur le territoire communal.

Pour le premier semestre, 4 manifestations seront proposées aux citoyens :

- Journée Cardio-Fitness – 1ère édition – le 7 avril 2019 aux Grands Kiosques à la Plaine des Cafres

- Journée de la Santé – 4ème édition – le 19 mai 2019 au Parc Jean de Cambiaire

- Tamponnaise Urban Trail – 2ème édition – le 1er juin 2019 – depuis le parvis de la mairie

- L'Étape Tamponnaise – le 9 juin 2019 – au départ de la Place de la Libération (SIDR des 400).

• Rassemblement de motards le dimanche 7 avril 2019 (affaire n°21)

Le traditionnel rassemblement de motards aura lieu le dimanche 7 avril 2019 sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres. Cet événement réunit chaque année plus de 4 000 personnes. S'inscrivant dans une dynamique d'animation culturelle et économique des hauts du Tampon, le conseil municipal a répondu favorablement à la demande de l'Association Ducati Club Réunion pour l'organisation de cette 24ème édition.

• Les fêtes de quartier au Tampon – Adoption du dispositif d'ensemble (affaire n°22)

Le conseil municipal a validé le dispositif d'ensemble des fêtes de quartier au Tampon. À travers cette action, la commune du Tampon souhaite mettre en valeur le dynamisme de ses différents quartiers. Chaque année, elle leur consacre une journée où les associations de ces secteurs s'expriment au travers d'actions socio-culturelles.

Le calendrier des fêtes de quartier 2019 ci-dessous (sous réserve de modifications) :

3 mars : Pont d'Yves – Thème : fête des grand-mères

14 avril : Champcourt – Thème : Kiltir Kaf

23 juin : Châtoire – Thème : fête de la famille

13 et 14 juillet : 23ème Km – Thème : fête de la pomme de terre

21 juillet : Bras de Pontho – Thème : fête des enfants

28 juillet : Petit Tampon – Thème : gastronomie locale

11 août : Bras-Creux – Thème : fête des fleurs

25 août : Trois-Mares – Thème : tradition lontan

1er septembre : Bois-Court – Thème : fête de la bibasse

15 septembre : 14ème Km – Thème : développement durable

29 septembre : Piton Ravine Blanche – Thème : biodiversité

3 novembre : 17ème Km – Thème : tisane

17 novembre : Bérive – Thème : fête de l'ananas

24 novembre : Piton Hyacinthe – Thème : fête du maraîchage

22 décembre : Grande ferme – Thème : fête de la prune

• Village des Enfants 2019 – Adoption du dispositif d'ensemble (affaire n°23)

Le conseil municipal a approuvé le dispositif d'ensemble du Village Enfants 2019. À travers cet événement festif, la commune du Tampon propose aux familles un large choix d'attractions regroupées sur un même lieu et surtout à un prix attractif.

Le calendrier prévisionnel de cet événement est le suivant :

- 4 et 5 mai 2019 sur le site de Miel Vert de 10h à 17h30

- 11 et 12 mai 2019 sur la Place de la Libération – SIDR des 400 de 10h à 17h30

- 10 et 11 août 2019 sur la Place de la Libération – SIDR des 400 de 10h à 17h30

• Exposition artisanat et métiers d'art 2019 – Adoption du dispositif d'ensemble (affaire n°24)

Le conseil municipal a validé le dispositif d'ensemble de l'exposition artisanale qui se déroulera du 10 au 12 mai, de 9h à 18h, sur la Place de la Libération à la SIDR des 400. À travers cette manifestation, la commune du Tampon a pour objectif de valoriser, promouvoir, développer et soutenir l'artisanat réunionnais. Seuls les artisans proposant des produits " Fait Main à La Réunion " sont autorisés à exposer. Divers produits seront mis en valeur : objets décoratifs, textiles, vêtements de création, métaux, poterie, bijoux, pierre, céramique, peinture, verre...

