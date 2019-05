Découvrez tous les événements prévus le week-end du 17 et 19 mai 2019 sur la commune du Tampon.



* Exposition 7 regards croisés

17 mai – Salle Rita et Charles Beaudemoulin

Vernissage le vendredi 17 mai à 18h - Exposition du 18 mai au 15 juin

Le collectif d'Ici et d'ailleurs expose 7 regards croisés avec Cat, Murielle Bouhot Goile, Loulou, Martine Roquejoffre, Véko, Pascale Vignoud

* Exposition "Un idéal de vie durable"

18 mai - Médiathèque du Tampon

Vernissage le samedi 18 mai à 16h - Exposition du 18 mai au 26 juin

Les étudiants en urbanisme du Département Sciences du Bâtiment et de l’Environnement de l’UFR SHE (Sciences de l'Homme et de l'Environnement) au Tampon sont déjà des rêveurs, des penseurs et souhaitent devenir des artisans de la ville de demain.

* Village enfants

18 et 19 mai – SIDR des 400

Ce week-end, la commune du Tampon organise un Village Enfants à la SIDR (Société immobilière du département de La Réunion)des 400. Au programme de 10h à 17h30 : de nombreuses activités pour les marmailles (structures gonflables, ateliers, manèges, stands de maquillage, loisirs créatifs...), animations et déambulations.

* Journée de la santé

19 mai - Parc Jean de Cambiaire

La Journée de la Santé aura lieu ce dimanche au Parc Jean de Cambiaire. Pour cette 4ème édition, l'endométriose sera mise en avant. Au programme : village santé, marche santé, conférence, zumba géante et concerts.

* Fête du Poney

19 mai – Haras des Coeurs (Bras-Creux)

Ce dimanche, c'est la fête du poney au Haras des Coeurs à Bras-Creux. Au programme de 10h à 17h : initiations, démonstrations (jeux, parcours, etc.), baptêmes à poney...