Ce mardi 21 mai 2019, le maire du Tampon André Thien Ah Koon et le conseil municipal ont réceptionné les travaux du giratoire Kerveguen situé à Terrain Fleury.

"Ce giratoire, demandé depuis longtemps par les riverains, permet fluidifier la circulation au carrefour des rues Kerveguen et Hubert Delisle, un axe routier très fréquenté" a indiqué la commune du Tampon.

De plus, un parking d’environ 15 places a été réalisé sur la rue Kerveguen et des trottoirs et passages piétons pour les personnes à mobilité réduite ont été aménagés.