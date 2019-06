Depuis quelques mois, les éleveurs sont confrontés à des difficultés. En effet, bien que l'Etat et les autorités sanitaires aient clairement affirmé que la consommation de viande et de lait issus de cheptels atteint de leucose bovine n'a aucun impact sur la santé humaine, la consommation de la viande locale est en baisse. La ville du Tampon publie un communiqué à ce sujet, que nous diffusons ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si une telle situation devait perdurer, elle serait de nature à mettre en péril des exploitations. Sensibilisé par les professionnels, notamment par la SICAREVIA et la SICALAIT, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, est intervenu auprès du Président du Département pour voir quelle mesure forte pourrait être prise pour restaurer durablement la confiance pleine et entière des producteurs et des consommateurs.

Par courrier en date du 21 mai 2019, le président du Département confirme l’engagement du département aux cotés des éleveurs. Il a également indiqué qu’un plan d’éradication de la leucose bovine avait été élaboré par l’Etat et qu’il fera prochainement l’objet d’une communication. Ce plan qui permettra de régler définitivement la question la leucose bovine à La Réunion est un élément de plus pour rétablir la confiance des éleveurs et des consommateurs.

En tout état de cause, la viande péi mise sur le marché est de grande qualité et répond parfaitement aux attentes des consommateurs.