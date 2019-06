Ce mercredi 5 juin 2019, la commune du Tampon a inauguré le lancement de son projet "Endémiel", en présence du maire, du sous-préfet de Saint-Pierre et du président du Département.

Le projet consiste à planter massivement des espèces indigènes et endémiques de La Réunion afin de :

Créer une " route mellifère " qui sera un corridor écologique de 36 km où seront plantés en bords de route plus de 52 000 arbres et arbustes d’espèces indigènes (plus de 40 espèces différentes) mellifères typiques des quatre habitats naturels présents le long du gradient altitudinal de la commune ;

Aménager quatre jardins endémiques représentant les quatre habitats naturels qui existaient auparavant le long de ce gradient altitudinal ; ces jardins abriteront plus de 9 000 arbustes et arbres d’une diversité d’espèces indigènes (plus de 160 espèces au total) représentant la biodiversité encore présente au Tampon.

Le projet d’aménagement paysager intègrera les trois volets de biodiversité de la flore locale. En effet, les milieux insulaires sont de véritables laboratoires du vivant, chaque bassin versant/microclimat peut cacher des originalités au niveau de ces trois échelles. Endémiel aspire à sauver les écosystèmes, les espèces indigènes et leurs gènes à l’échelle de tout un bassin versant.

Quatre jardins endémiques

La route mellifère connectera plusieurs sites touristiques de la Commune ainsi que les quatre " jardins endémiques " qui seront aménagés dans le cadre de ce projet :

Parcours de santé de la Pointe (Jardin endémique forêt semi-sèche ; 1,8 ha ; altitude 470 m)

Jardin des plantes médicinales, aromatiques et endémiques Marc Rivière (altitude 470 m)

Domaine Archambeaud (Jardin endémique forêt humide de moyenne Altitude ; Espace Naturel Sensible du Département ; 1 ha ; altitude 1200 m)

Site de Miel vert (Jardin endémique Forêt Humide de montagne ; 1 ha ; altitude 1350m)

Belvédère de Bois Court (altitude 1370 m)

Maison de l'apiculture (Jardin endémique végétation éricoïde ; 1,3 ha ; altitude 1600m)

Parc du Volcan- Bourg-Murat (altitude 1600m)

" Ces jardins endémiques seront les véritables poumons verts de la ville, souligne la commune, où le public pourra découvrir toutes les espèces typiques de chaque type d'habitat naturel le long d’un sentier botanique à vocation pédagogique ". Chaque arrêt proposera une thématique autour de la biodiversité. Des panneaux et des espaces d’informations sont prévus. Ainsi, ce projet pourrait permettre de créer à terme un circuit écotouristique autour de la conservation de la biodiversité et des usages traditionnels des plantes emblématiques de notre île.

Un projet soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire



Pour rappel la Commune du Tampon a répondu le 20 mars 2017 à un appel à projets intitulé "Sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité" lancé par le ministère de l’Environnement et l'ADEME dans le cadre du "Programme d'investissements d'avenir". Le projet porté par la collectivité s’intitulait "Reconquête de la biodiversité par les plantes endémiques et mellifères sur le territoire communal", plus connu sous le nom de " Route mellifère ".

La commune du Tampon a fait partie des 14 projets pré-sélectionnés sur le plan national (56 dossiers avaient été présentés) et avait reçu pour l’occasion un trophée de la part de la ministre de l'Environnement, de l'énergie et de la mer, Ségolène Royal. Le projet n’a finalement pas été retenu dans le cadre de cet appel à projets.

Toutefois, il a été reconnu pour son caractère innovant par le ministère de la Transition écologique et solidaire qui a souhaité participer au financement des études préliminaires ainsi que les actions de plantation et de lutte contre les espèces exotiques envahissantes du projet initial afin d’en faire un projet pilote dont le concept qui pourrait être répliqué dans d’autres territoires insulaires. Le projet présente un coût global de 910 498€ HT (961 795€ TTC), il sera financé à hauteur de 55% par l’Etat suite à l’obtention d’une subvention de 500 000€.