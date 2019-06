Le personnel des urgences du CHU de Saint-Pierre entame un mouvement de grève illimité ce jour. Je tiens à apporter tout mon soutien au personnel dans le combat qu'il mène pour obtenir des conditions de fonctionnement normales et dignes du service des urgences. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

J’ai maintes fois dénoncé cette situation ; elle perdure malgré toutes les alertes : c’est inadmissible ! J’ai même demandé au Procureur de la République

l’ouverture d’une enquête suite au décès d’un patient. On ne peut pas accepter que des personnes en situation de détresse attendent de nombreuses heures dans le hall avant de pouvoir être prises en charge. Une telle situation a pu provoquer des drames et met en danger des vies.

Dans l’attente de la reconstruction du bâtiment central, des mesures transitoires doivent être prises sans délai. En ma qualité de membre du Conseil de surveillance du CHU, Je demande une nouvelle fois à la direction du CHU et à l’ARS de prendre leurs responsabilités et de satisfaire aux demandes légitimes suivantes :

- L’augmentation des effectifs du personnel d’urgence du pôle sud du CHU de La Réunion ;

- Une nouvelle répartition des patients entre le pôle sud du CHU et le Centre Hospitalier Ouest de La Réunion à Saint-Paul, pour faire cesser l’engorgement des urgences du sud

- L’établissement d’une convention avec les ambulanciers pour permettre le retour à domicile des patients dont l’état le permet, la nuit et le week-end, afin d’éviter de longues attentes et la saturation dramatique du service.

Ces mesures relèvent du bon sens et auraient déjà dues être mises en œuvre. Combien de drames faudra il pour que les responsables locaux (ARS, Direction du CHU) prennent toute la mesure de la gravité de la situation et réagissent enfin ? Cette situation a assez duré ! Les solutions ne peuvent plus attendre !

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, Conseiller départemental

Membre du Conseil de Surveillance du CHU