Le bilan est globalement positif. Le personnel de plusieurs services, soit une quinzaine de personnes, s'est investi dans l'organisation des ateliers proposés à tous les usagers et au public extérieur. 14 étudiants de L3 Génie Urbain du Département Sciences du Bâtiment et de l'Environnement (UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement) ont présenté leur vision de la ville durable sous la forme d'une série d'affiches.

Pendant deux jours (le 31 mai et le 4 juin) un stand d’information a été tenu et animé par nos étudiants et le parc national pour la sensibilisation des étudiants et du personnel du campus sur la biodiversité, le respect de notre patrimoine et de la cause écologique.

Thomas et Chloé, étudiants en STAPS et Sciences de la Santé, ont aussi participé aux côtés du personnel de la Bibliothèque Universitaire à du jardinage le mardi 4 juin.

De leurs efforts est née une jolie butte végétalisée qui accueille maintenant, sur le parvis de la Bibliothèque Universitaire, des herbes aromatiques diverses, des laitues, des pieds de bringelles, de l'aloe vera, et d'autres plantes ornementales ou comestibles. Malgré le nombre de participants modestes sur nos actions, de nombreux étudiants se sont montrés intéressés à s’engager aux côtés de Thomas et Chloé pour la mise en œuvre de leur projet de potager collaboratif.

"Ce fut un moment de partage de connaissances, de volontés mais aussi d'envie d'écologie qui nous tiennent à cœur. Nous espérons avec impatience pouvoir de nouveau rassembler des acteurs locaux du développement durable dans le but de sensibiliser les étudiants du campus, ainsi que son personnel !

Rassembler un grand nombre de personne en cette période fut difficile mais nous appelons le public à se mobiliser au quotidien" la Semaine Européenne du Développement Durable c'est tous les jours! nous rappelle Thomas Metro.

Notre manifestation s'est terminée ce mardi 4 juin avec la projection du film “le bon sens des hommes” qui conclut parfaitement cette semaine placée sous le signe de l’échange, du partage et de l’apprentissage : “pou chanz les choz, faut bouzé nout tout ensemb”.

Plus d’une soixantaine de personnes sont venues partager avec nous, en créole et en français, leurs impressions, leurs initiatives et les idées inspirées de la projection.