Les 15 et 16 juin prochains aura lieu la sélection Festhéa de la troupe de théâtre qui représentera la Réunion au concours national Festhéa (Festival de théâtre amateur) de Tours. L'année passée, la compagnie Digue Dig Le Mot a remporté la Tour d'argent au festival national.

Quatre pièces sont présentées à 14h, 16h, 18h et 20h le samedi 15 juin 2019, et deux pièces sont présentées à 15h et 17h le dimanche 16 juin 2019.

Tous les billets en vente sur place. Tarifs : 5 euros la place, 20 euros le pass de 6 places.

