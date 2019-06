Depuis maintenant quelques mois les petits patients hospitalisés au service de Chirurgie Infantile du CHU site sud reçoivent la visite des bénévoles du Lions Club, "pour partager des moments de détente, de rire et de loisirs, qui leur font oublier pendant un temps leur hospitalisation" rappelle le centre universitaire hospitalier dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo D.R.)

"L’association qui a notamment pour objet de servir l’intérêt général et de contribuer au bien-être de chacun a choisi de venir apporter du réconfort aux enfants hospitalisés, en proposant des activités adaptées à chaque profil, en groupe ou en individuel.

Afin de mener à bien la mission de ces bénévoles, le Lions Club a fortement contribué à l’aménagement d’une salle d’activités où les enfants peuvent accéder librement pour jouer, lire, écouter de la musique…

Avec un panel d’activités très large, cette salle permet aux plus petits comme aux plus grands de profiter de jeux et de loisirs et, pour ceux qui, en raison de leur état de santé ne peuvent se déplacer, nos bénévoles se rendent à leur chevet, pour passer un moment privilégié et individuel avec l’enfant.

Un Baby-foot offert pour les enfants

Ce mercredi 12 juin deux temps forts ont marqué cette matinée : la visite de la salle d’activité et la livraison au Centre de Rééducation Fonctionnelle Infantile (CRFI) du Baby-foot tant attendu par les enfants. Le Lions Club a en effet offert au CRFI un Baby-Foot digne d’un équipement de professionnel, de quoi divertir petits et grands dans le service"