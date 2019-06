Depuis quelques années, les Tableaux Numériques Interactifs (TNI) ont fait leur entrée dans l'enseignement. Les enseignants, avec l'aval des inspections et du Rectorat, s'emparent de cet outil et l'expérimentent avec leurs élèves afin d'identifier les enjeux pédagogiques de ce support numérique.

La commune du Tampon, soucieuse de faire évoluer les outils d'apprentissage offerts aux écoliers, a fait le choix d’équiper toutes les classes des écoles en Tableau Numérique Interactif (TNI), du niveau Grande Section au Cours Moyen 2. Une délibération relative à l’acquisition de Tableaux Numériques Interactifs (TNI) a été approuvée en conseil municipal du 28 avril 2018. La notification dudit marché a été faite le 29 mai 2018. Cette acquisition fait suite à l'installation de tableaux blancs interactifs dans 31 écoles élémentaires et primaires de la ville en novembre 2015.

Le tableau numérique interactif (TNI) est un écran tactile, qui réunit le tableau blanc et l’ordinateur. Un vidéoprojecteur projette l’écran de l’ordinateur associé sur le tableau, et permet ainsi d’agir sur la surface projetée. Un stylet remplit les fonctions du clavier et de la souris de l’ordinateur. Le TNI est un véritable outil pédagogique qui s'accompagne d'un logiciel avec de multiples fonctionnalités. Il permet à l'utilisateur de démontrer, d'annoter, de surligner, de sauvegarder, et d'imprimer les documents présentés.

La collectivité a opté pour un matériel facile d’utilisation. Les équipes pédagogiques (enseignants, encadrants) ont bénéficié d’une formation spécifique pour l’usage optimum de l’outil. Le 1er TNI a été installé en décembre 2018 à l’école primaire Vincent Séry pour test. Ce test ayant été concluant auprès des 2 enseignantes volontaires, le projet d’équipement a donc été validé pour être étendu à tout le territoire communal. Les visites de repérage des classes concernées ont commencé dès le 14 février 2019.

L'équipement des classes est réalisé en deux temps :

1ère vague :

Niveaux : Grande Section, Cours Préparatoire et Cours Élémentaire 1

Coût : 513 989,26 € (soit 3 077,78 € HT l'unité)

Quantité : 168 TNI

Prévisites : fin février 2019

Installation : de début mars à fin mai 2019

Formation : 1 session de 2 jours en deux périodes (du 3 au 17 avril 2019 + une seconde période à la rentrée d'août 2019)

Public : Enseignants / Encadrants référents

2ème vague :

Niveaux : Cours Elémentaire 2, Cours Moyen 1, Cours Moyen 2, CLIS

Coût : 473 978,12 €

Quantité : 154

Prévisites : du 17 au 28 juin 2019

Formation : 1 session de 2 jours en deux périodes (à définir)

Public : Enseignants / Encadrants référents

Le maire du Tampon André Thien Ah Koon a notamment déclaré : "Le tableau numérique interactif est une solution innovante et adaptée, garantissant l’utilisation de cet outil numérique à des fins exclusivement pédagogiques ; c’est un outil moderne à la disposition des enseignantes et des élèves. L’engagement de la commune (acquisition des 322 TNI, installation électrique, formation des enseignants à l’utilisation) représente un investissement de près de 1,5 million d’euros."

"C’est un effort financier important que nous consentons car nous sommes assurés de son utilité au profit des élèves grâce à l’engagement de l’éducation nationale et des enseignants. Sans l’engagement de la commune, nos écoles, nos enseignants et près de 10 000 élèves du Tampon n’auraient pas bénéficié de cette avancée technologique ! mais sans l’engagement de l’éducation nationale, l’installation de ces tableaux numériques n’aurait aucune utilité", ajoute le maire.

Le Recteur a lui déclaré : "Les tableaux numériques permettent de préparer au mieux les enfants au numérique. Ce nouvel outil pédagogique fait réfléchir intelligemment et différemment les enseignants et les enfants qui peuvent travailler de façon collective et j'ai rémarqué que la notion d'erreur est dédramatisée."

