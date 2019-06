Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

La commune du Tampon a été retenue ce mardi 18 juin 2019 dans la catégorie "Nature et environnement" du concours national "Fier(e) de ma commune" lancé en mai dernier par l'association des maires de France et France info. Ces trophées récompensent les initiatives des communes et de leur intercommunalité pour améliorer le quotidien des habitants. C'est pour son projet "Endémiel" que le Tampon a été retenue. Le jury a sélectionné cinq projets dans chacune des huit catégories en lice, après examen des 570 dossiers reçus au total. Le lauréat de chaque catégorie sera désigné lors le lundi 1er juillet à Paris (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La commune du Tampon a été retenue ce mardi 18 juin 2019 dans la catégorie "Nature et environnement" du concours national "Fier(e) de ma commune" lancé en mai dernier par l'association des maires de France et France info. Ces trophées récompensent les initiatives des communes et de leur intercommunalité pour améliorer le quotidien des habitants. C'est pour son projet "Endémiel" que le Tampon a été retenue. Le jury a sélectionné cinq projets dans chacune des huit catégories en lice, après examen des 570 dossiers reçus au total. Le lauréat de chaque catégorie sera désigné lors le lundi 1er juillet à Paris (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)