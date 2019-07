La fête de la pomme de terre, c'est ce week-end du 13 et 14 juillet 2019, sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres. Rendez-vous de 9h à 17h pour tout un programme de danses, de musiques... et bien sûr de dégustation de patates !

Jean Pierre Lebian, producteur de pomme terre, a accueilli le laire du Tamopon, André Thien Ah Koon, ce mercredi 10 juillet 2019 en compagnie de la représentante de la Chambre d'Agrilculture, Emma Técher, la représentante du Département, Augustine Romano et tous les producteurs qui seront présents ce week-end. L'occasion de déguster des plats de pommes de terre, et de faire le point sur le programme des festivités, que vous pouvez retrouver ci-dessous !

André Thien Ah Koon a rappelé que "lorsque nous avions lancé la première fête de la pomme de terre en 2015, on ne s’attendait pas à un tel succès. Aujourd’hui l’événement est bien ancré dans les traditions de la Plaine des Cafres ; à double titre. D’abord, la Plaine des Cafres c’est 90% des 10 000 tonnes de la production réunionnaise de pomme de terre. Ensuite la fête de la pomme de terre s’inscrit aussi dans une logique de la commune du Tampon de protéger les filières locales."

"Nos producteurs doivent de plus en plus faire face aux produits d’importations" a-t-til ajouté. "Notre objectif pour la sauvegarde de la production locale est double : la quantité et la qualité. C’est sur ces deux aspects quantitatifs et qualitatifs que nous invitons les réunionnaises et les réunionnais à se rendre à la Fête de la Pomme de Terre, les samedi 13 et Dimanche 14 juillet 2019 ; au 23e Km ; sur le site de Miel Vert. En 2018, 45 tonnes de pomme de terre péi se sont vendues sur les deux jours. Nous pouvons espérer faire mieux pour sauvegarder la filière pomme de terre."

Sauvegardons nos patates réunionnaises

Pour Emma Técher, de la Chambre d'Agriculture, il est regrettable de voir "les agissements de certains importateurs dont la volonté est de faire concurrence aux productions locales et je le dis ici en tant qu’élue de la Chambre d’agriculture, nous ne resterons pas les bras croisés face à des comportements commerciaux qui mettent en péril nos productions végétales mais aussi animales."

Elle rappelle que "près de 3.400 tonnes de pommes de terre ont été importées en 2018 dans l’île en raison des trois cyclones subis, ce qui signifie que la menace extérieure devient de plus en plus forte et a même tendance à s’allonger sur toute l’année d’où la nécessité de la conservation pour un lissage de la production. Aujourd’hui, il est essentiel que les collectivités locales continuent à s’engager dans la mise en valeur des filières de production végétale et animale sur le territoire. C’est là un engagement fort des équipes de La Chambre d’agriculture qui travaillent actuellement à la création du premier véritable Magasin de producteurs et de vente directe ici sur la commune du Tampon."

Le programme en détails

SAMEDI 13 JUILLET :

9h00 : Ouverture avec petit-déjeuner (Pom Ter Kréol sel et poivre)

9h00 : Bal de la 3ème jeunesse

9h30 : Animations avec les associations La Vie En Rose, Les Genêts, Arc En Ciel

10h30 : Zumba avec l’association Le Cady

11h15 : Mister Papate : Concours d’épluchage de pom ter avec les agriculteurs

11h45 : Danse avec l’association Met en Lair

12h00 : Mister Papate : Concours de lancer de bottes avec les agriculteurs

13h00 : Chant avec Lo Maloya

13h30 : Élection Miss Agricole

13h30 : Animations avec les associations Le Cady, Armoi Max Lauret, Dklik

14h30 : Atelier avec la blogueuse culinaire Nelly Ah-Hot

15h00 : Mister Papate : Concours de la brouette avec les agriculteurs

15h30 : Chant avec les deux gagnants radio-crochet

15h45 : Mister Papate : Concours chamboule-tout et toupie avec les agriculteurs

16h30 : ZEKO en Live

DIMANCHE 14 JUILLET :

9h00 : Tournoi de Futsal jusqu’à 17h

9h30 : Atelier avec la blogueuse culinaire Nelly Ah-Hot

10h30 : Concours d’épluchage de pom ter (grand public) avec l’association Audace

11h00 : Mister Papate : Concours du meilleur plat avec les agriculteurs

12h00 : Danse avec l’association Tshega Danse

15h00 : Distribution de gâteaux pom ter

16h00 : ALAIN RAMANISUM

TOUT LE WEEK-END :

Animations podium associatif et artistique

Exposition de matériels agricoles

Vente et exposition de pommes de terre

Vente de produits artisanaux

Stand de présentation de la Chambre de l’Agriculture

Gratuit : Ateliers à thème pour les enfants, ateliers jeux lontan (avec l’association AUDACE)

Payant : Ateliers maquillage à 1 euros/ Balade à cheval et poney à 2 €

Tournoi de Football U11 par la Red Star

Restauration sur place

Ouverture de la médiathèque le samedi de 9h à 16h30

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com