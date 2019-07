Le Conseil municipal du Tampon s'est réuni ce samedi 20 juillet 2019. À l'ordre du jour, 13 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi plusieurs questions détaillées ci-dessous. Nous publions le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Avis de la Commune du Tampon sur le projet de SCoT " Grand Sud "

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un outil de planification stratégique intercommunale, établi à l'échelle du bassin Sud, regroupant les dix communes du Sud. Il fixe le cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d'organisation de l'espace et d'urbanisme, d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement...

Le SCoT du Grand Sud a été arrêté le 23 avril 2019 par délibération du conseil syndical du Syndicat Mixte d'Études et de Programmation (SMEP) et transmis pour avis à la Commune du Tampon conformément aux dispositions de l'article L143-20 du code de l'urbanisme.

Le Conseil municipal a émis un avis favorable au projet de SCoT sous réserve de la prise en compte des modifications demandées par la Commune sur le rapport de présentation (pages 40, 82, 87 et 97), et sur le document d'orientation et d'objectifs (pages 19, 20, 28 et 34).

Projet de Maisons d'Assistants Familiaux (MAF) – Principe d'un bail à construction sur le site Marie Poittevin au 23ème Km, Plaine des Cafres

Dans le cadre du dispositif mis en place par le Département pour la création de Maisons d'Accueillants Familiaux (MAF), la Commune du Tampon souhaite contribuer à ce développement afin de diversifier les modes d'accueil des personnes âgées sur son territoire.

Disposant de l'ancien site désaffecté du foyer Marie Poittevin à la Plaine des Cafres, la Commune a sollicité la société Clinifutur afin d'y implanter des MAF. Ce site n'ayant jamais été affecté à un service public ou à l'usage direct du public relève du domaine privé communal. Le Conseil municipal a donc approuvé le principe d'un bail à construction pour la réalisation de MAF avec la société Clinifutur sur ce site.

Projet de résidences seniors – Principe d'un bail à construction sur le site de la Pointe

Par délibération du 29 juin 2019, le Conseil municipal a approuvé le déclassement du domaine public d'une partie du terrain communal situé au niveau des chemins de l'Etablissement et Auguste Villèle à la Pointe, et son intégration dans le domaine privé communal pour un délai de six ans afin de permettre la conclusion d'un bail à construction pour la réalisation de résidences seniors avec la société Clinifutur.

Il s'agit pour cette société d'implanter une structure d'une capacité d'accueil d'environ 150 chambres, assortie d'une offre de prestations médicales et de conciergerie. Le Conseil municipal a approuvé le principe d'un bail à construction pour la réalisation de résidences seniors avec la société Clinifutur.

Attribution d'une subvention à la Tamponnaise Basket Ball pour sa participation à la finale du championnat de France de Nationale 3 féminine

L'équipe senior féminine de la Tamponnaise Basket Ball a participé à la finale du championnat de France de Nationale 3 qui s'est déroulée du 8 au 10 juin à Paris. Ce déplacement a été budgétisé à 19 930 € et l'association a sollicité la Commune du Tampon pour une subvention d'un montant de 12 000 €. Cette subvention exceptionnelle a été approuvée par le Conseil municipal.

Projet d'installation de tyroliennes entre le Piton Dugain et le Champ de Foire à Bourg-Murat – Bilan de la concertation préalable au titre du Code de l'Environnement

Dans une dynamique de développement économique et touristique des Hauts, la Commune du Tampon souhaite développer un projet de tyroliennes, qui se situe entre le Piton Dugain et le lieu-dit Champ de Foire, à la Plaine des Cafres. Ce projet a fait l'objet d'une concertation préalable.

Après analyse des observations du public, il ressort que le projet de tyroliennes fait l'objet d'une adhésion majoritairement favorable par les personnes qui se sont exprimées durant cette concertation préalable. Les contributions critiques permettent d'éclairer davantage sur les inquiétudes liées au projet de tyroliennes et la nécessité d'apporter des réponses, notamment aux habitants du lotissement " Les Topazes ".

Cette concertation et les questions posées lors de la réunion publique du 3 juillet 2019 mettent en exergue le besoin d'informations de la population pour se voir expliquer les impacts du projet.

Entre la phase de concertation préalable et celle de l'enquête publique, dans un contexte de transparence, la municipalité décide donc de poursuivre l'information du public par le biais de réunions publiques, de communiqués de presse, la mise à jour régulière du site internet de la ville du Tampon concernant ce projet.

Par ailleurs, un certain nombre de suggestions ont été faites au cours de la concertation. Aussi, le maître d'ouvrage retient le principe de création d'un cheminement piéton paysager et la mise en place d'un label écologique de développement durable autour du projet. Cet élément sera intégré dans l'appel à projet qui sera lancé par la commune pour l'offre de restauration sur place.