La ville du Tampon, reçoit les enquêteurs de l'Insee dans le cadre d'un rapport à propos de la santé publique dans les départements d'Outre-Mer. Débutée au début du mois de juillet, l'enquête débutée le 8 juillet s'achèvera le 14 décembre 2019 (Photo rb/www.ipreunion.com)

L’enquête santé Dom est la déclinaison locale de l’enquête de santé européenne. Organisé pour la première fois dans en Outre-mer cette enquête vise à évaluer l’état de santé des réunionnais au travers de leurs habitudes. Mode de vie, alimentation, pratique du sport et accès aux soins seront évoqués au cours de ces sollicitations. L’Insee comparera les données récoltées pour positionner la France par rapport à l’Europe. Par la suite les résultats découleront des axes de politiques publiques à mener.

Une enquête d’envergure

À travers diverses questions autour de l’état de santé, des maladies chroniques ou encore des complémentaires santés quelque 10 000 ultramarins sont sollicités dans les cinq départements d’Outre-mer. Les informations manquant à ce sujet, les données seront utiles. La durée de chaque entretien varie en fonction des ménages sélectionnés, entre 1h et 1h30. Les réponses saisies via un ordinateur portable resteront anonymes et confidentielles. Les enquêteurs circuleront de foyer en foyer jusqu’au 14 décembre date de fin de l’enquête.

