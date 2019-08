Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Les jardiniers en herbe ou confirmés ont rendez-vous au Tampon ce dimanche 4 août 2019 à la foire aux fleurs et aux jardins. Dès 6h et jusqu'à 16h, des plantes et des accessoires pour le jardin seront à vendre sur l'esplanade Benjamin Hoarau. L'événement est couplé avec un vide grenier.

