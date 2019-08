Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce dimanche 4 août 2019 les amateurs de rétro sont invités à découvrir plusieurs modèles d'anciens véhicules sur le parvis de la mairie du Tampon entre 9h et 12h. L'occasion d'observer de plus près et photographier ces pièces rare parfaitement entretenues et pour la plupart encore roulantes.

