Le Théâtre Luc Donat du Tampon se transforme en salle de cinéma. Ce mardi 13 et mercredi 14 août, est projeté Le Roi Lion. Deux fois par jour, à 14 et 17h petits et grands pourront découvrir l'un des films d'animation de cet été 2019. Profitez-en l'entrée est à 5 euros.

