La commune du Tampon lance un appel à la candidature pour sélectionner les forains et exposants dans le cadre la manifestation "Fête de la Biodiversité" qui se déroulera le dimanche 29 septembre 2019 de 9h à 17h30 sur le terrain de football de Piton Ravine Blanche.

Pour constituer un dossier de candidature, il faut :

Se présenter avec nom, prénom, adresse

Préciser la catégorie d'emplacement sollicitée

Donner les caractéristiques des produits commercialisés ou de l'activité proposée, les matériels utilisés, les dimensions du stand, avec des photos du stand, les besoins en électricité....

Préciser les tarifs appliqués

Remettre plusieurs pièces obligatoires :

- Un K/BIS de moins trois mois

- L'attestation d'assurance

- Un justificatif d'adresse

- La photocopie recto / verso de la pièce d'identité du demandeur

- L'attestation de la carte de la MSA pour les agriculteurs secteur TAMPON

Les tarifs des emplacements :

- Petites attractions et animations pour enfants : 50 euros / jour

- Camions bars et petits métiers de bouche : 25 euros le mètre linéaire

- Restaurants, bars et commerces divers : 3,50 euros le m2 / jour

Les critères de sélection :

- Nature et qualité des produits proposés en rapport avec l'événement, et donc valorisant un savoir-faire artisanal succesptible de donner lieu à des animations de démonstrations, l'origine des produits, le respect des principes de développement durable et de commerce équitable

- L'expérience ou des références professionnelles établies

- Variété et adaptation de l'offre tarifaire à tout public

- Déchets générés par l'activité

- Qualité esthétique et visuelle du stand ou du matériel en cohérence avec la manifestation

Les dossiers de candidatures doivent être transmis avant le 5 septembre 2019 par courriel à l'adresse suivante : clara.dijoux@mairie-tampon.fr

Ou à l'adresse postale :

Service Animation / événements

5 rue Laurent GONTHIER

97418 Plaine des cafres