Publié il y a 50 minutes / Actualisé le Vendredi 16 Août à 18H49

Le cirque Zavatta est installé depuis le 16 août 2019 sur la Place du 400 au Tampon. L'occasion pour petits et grands de retrouver leurs héros favoris et notamment Bumblebee, la fameuse voiture jaune de Transformers. Rendez-vous pour une représentation sous le chapiteau mercredi 21 août dès 15h. Juste avant le week-end, le vendredi 23 août, un autre show sera à découvrir sous le chapiteau à partir de 18h. Enfin samedi 24 et dimanche 25 ce sera double ration de spectacles à 15h et 18h. Profitez-en il y a de nombreuses surprises à découvrir.

Le cirque Zavatta est installé depuis le 16 août 2019 sur la Place du 400 au Tampon. L'occasion pour petits et grands de retrouver leurs héros favoris et notamment Bumblebee, la fameuse voiture jaune de Transformers. Rendez-vous pour une représentation sous le chapiteau mercredi 21 août dès 15h. Juste avant le week-end, le vendredi 23 août, un autre show sera à découvrir sous le chapiteau à partir de 18h. Enfin samedi 24 et dimanche 25 ce sera double ration de spectacles à 15h et 18h. Profitez-en il y a de nombreuses surprises à découvrir.