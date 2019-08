Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 minutes

Le territoire du Tampon est vaste et les écarts nombreux, l'enjeu concernant les transports publics est lui aussi important. Dans un communiqué, la Casud annonce avoir amélioré son réseau notamment au niveau de la Plaine des Cafres "après Floribus au Tampon (lancé depuis décembre 2017), après GéckoBus à Saint-Joseph (février 2019), après Géranium à l'Entre-Deux (avril 2019) et Magmabus à St Philippe (début août 2019), lancement ce vendredi 23 août 2019, des 3 navettes Floriana pour la Plaine des Cafres en présence du Président de la CASUD, André Thien-Ah-Koon et de son Conseil Communautaire.

