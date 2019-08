Le Conseil municipal du Tampon s'est réuni ce samedi 31 août 2019. À l'ordre du jour, 55 affaires qui ont toutes été adoptées. En voici le détail ci-dessous. Nous publions le communiqué de la ville du Tampon. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Marchés divers (affaires n°2 à 7)

Le conseil municipal a approuvé la passation de divers marchés dans le cadre de :

La réalisation de deux retenues collinaires à la Plaine des Cafres, à Piton Sahales et Piton Villiers (affaire n°2) ;

La réalisation de radiers sur la commune du Tampon (affaire n°3) ;

Les travaux de réaménagement de la rue du Docteur Charrière (affaire n°4) ;

La construction de tribunes couvertes sur différents terrains de football de la Commune du Tampon (affaire n°5) ;

Les travaux géotechniques et hydrauliques sur le site du belvédère de Bois-Court (affaire n°6) ;

Les travaux de rénovation du bâti scolaire concernant 7 écoles (affaire n°7).

Carré culturel – Approbation de l'opération et de son plan de financement – Plan de relance régional 2ème génération 2016-2021 – appel à projets 2019 (affaire n°9)

La ville du Tampon souhaite réaffirmer son rayonnement culturel à l'échelle régionale en créant du lien entre ses différents équipements culturels (théâtre Luc Donat, maison des jeunes et de la culture, médiathèque) pour :

les rendre plus cohérents et optimiser leurs activités,

constituer un pôle central renforcé et identifié en matière d'action culturelle,

inscrire le programme culturel de la ville dans une logique de transversalité et de complémentarité,

inciter la population à réinvestir ces lieux et ainsi dynamiser son centre-ville.

Pour répondre à ces objectifs, la ville souhaite aménager sur l'actuel parking de la médiathèque, un amphithéâtre de plein air afin de promouvoir les pratiques artistiques amateurs (danse, glisse...) déjà présentes sur le périmètre. Aussi, la création d'espaces communs (amphithéâtre, place, auvent...) permettra de développer une synergie dans les actions et projets des trois équipements culturels.

Le conseil municipal a approuvé cette opération " Carré culturel ", ainsi que le plan de financement ci-après :

- Région – PRR (70% du coût HT) : 1 851 612,90 €

- Commune (solde y compris TVA) : 1 018 387,10 €

Total TTC : 2 870 000,00 €

Centre sportif Petit Tampon : destination des locaux (affaire n°13)

Des travaux de réhabilitation ont été effectués dans les locaux de l'ancien bâtiment ADAPEI situés au Petit Tampon dans le but de favoriser la pratique des APS (Activités Physiques et Sportives) en direction des seniors et aussi la réathlétisation des sportifs licenciés dans les clubs de haut niveau de la commune. Ces travaux, d'un montant de 100 000 € ont été réalisés en grande partie par la régie communale.

Le bâtiment, d'une surface d'environ 300 m2, est destiné à accueillir du lundi au vendredi (hors jours fériés) :

les seniors dans le cadre des activités sportives menées par la municipalité, sur le créneau du matin

les sportifs licenciés des équipes seniors des clubs de haut niveau régional, sur le créneau de l'après-midi.

Ces usagers disposeront à titre gratuit de la salle d'entraînement.

Evénements sportifs (affaires n°14 à 16)

Plusieurs affaires ont concerné les événements sportifs à venir :

La 2ème édition de la Journée Bleue, organisée par la Commune du Tampon en partenariat avec la Ligue contre le Cancer, aura lieu le dimanche 8 septembre 2019 au Parcours de Santé de la Pointe. Objectif : sensibiliser le public sur les différents cancers touchant les hommes et briser le tabou du cancer. Dans ce cadre, une marche ouverte au plus grand nombre sera organisée avec diverses autres animations (prestations artistiques, visite du parc endémique, etc.). Des tee-shirts à l'effigie de la manifestation seront également vendus. Les fonds seront reversés dans leur intégralité à la Ligue contre le Cancer (affaire n°14) ;

La commune renouvelle cette année son soutien sur l'organisation du 73ème Tour cycliste Antenne Réunion. Cette manifestation phare du monde cycliste local se déroulera du 14 au 22 septembre et se déclinera en plusieurs étapes, passant par différents lieux sur le département et donc notamment au Tampon, avec l'arrivée de la 4ème étape le mercredi 18 septembre à la Châtoire, et le départ de la 5ème étape le jeudi 19 septembre sur le parvis de la mairie (affaire n°15) ;

Le Forum des associations se déroulera le dimanche 29 septembre sur le stade Klébert Picard. Il regroupe chaque année un large panel d'associations (plus de 120). C'est une vitrine pour le tissu associatif qui permet d'apporter au public des informations ainsi que la découverte et la pratique d'activités ludiques, culturelles et sportives. Dans le cadre de ce grand rassemblement, le public pourra découvrir plusieurs espaces : animations podium, espace tennis, stands de découverte et de sensibilisation, animations diverses, etc. (affaire n°16) ;

Piscine de Trois-Mares – Organisation des activités aqualudiques connexes (affaire n°17)

Depuis plusieurs années, la Commune du Tampon organise régulièrement des journées aqualudiques à la piscine de Trois-Mares. Afin de rendre encore plus ludiques et attractive ces journées, la collectivité a décidé de compléter les installations existantes. Ainsi, la ville a fait l'acquisition en 2019 de 2 toboggans avec 2 tubes dont un de 120 mètres et un autre de 80 mètres fermé. Ces derniers seront prochainement mis en opérationnalité.

Fonctionnement :

En mode " normal " : en sus des bassins existants, la commune prévoit l'ouverture en continu des toboggans sur l'ensemble des créneaux ouverts au public

En mode " aqualudique " : deux périodes de fonctionnement seront mises en place :

* Période estivale – du 15 novembre au 15 avril : tous les week-ends avec accès aux toboggans + installation des structures gonflables aquatiques. Chaque dimanche (matin et après-midi), la commune effectuera le ramassage des jeunes dans 2 quartiers différents à tour de rôle afin de faire participer le plus grand nombre d'entre eux aux activités aqualudiques proposées.

* Période estivale – du 16 avril au 14 novembre : 1 week-end / mois avec accès aux toboggans + installation des structures gonflables aquatiques. Là aussi, chaque dimanche (matin et après-midi), la commune effectuera le ramassage des jeunes dans 2 quartiers différents à tour de rôle afin de faire participer le plus grand nombre d'entre eux aux activités aqualudiques proposées.

Public visé :

Tous les publics sont concernés mais plus particulièrement les jeunes à partir de 8 ans.

Modalités :

Le transport : les demandes seront transmises par le biais d'un planning, validé au préalable par l'autorité, au service référent de la commune sur la gestion et l'utilisation des bus.

Les inscriptions : elles se feront au service du Conseil des Quartiers de la collectivité et au sein des mairies annexes des quartiers concernés

Les coûts : le coût d'accès à la piscine reste inchangé, c'est-à-dire 1€ par adulte et 50 centimes d'euros pour les moins de 12 ans.

4ème édition de La Croix du Sud – Le Tampon – Partenariat entre la Commune du Tampon et Run Sud Triathlon (affaire n°19)

" La Croix du Sud – Le Tampon ", qui regroupe des épreuves de triathlon, de duathlon et d'aquathlon au complexe sportif de Trois-Mares, est un événement sportif devenu l'un des plus importants à l'échelle départementale dans cette discipline.

L'association Run Sud Triathlon souhaite reconduire cette manifestation le dimanche 10 novembre 2019 ainsi que l'épreuve Union Nationale des Sports Scolaires (UNSS) le mercredi 6 novembre 2019 pour les élèves des collèges de Trois-Mares et de la Châtoire, situés en quartier prioritaire, toujours au complexe sportif de Trois-Mares.

Afin de mener à bien ce projet sportif, l'association a sollicité la mise à disposition des installations sportives et du matériel nécessaire ainsi que l'attribution d'une aide financière d'un montant de 6 000 euros pour un budget prévisionnel évalué à 15 000 €.

Opération d'aménagement de Bourg-Murat (affaires n°27 à 31)

Dans le cadre de son Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), la commune entend conforter la vocation urbaine des bourgs de proximité tels que Bourg-Murat. À cet effet, il s'agit de structurer ledit quartier en densifiant les secteurs à vocation d'habitat, qu'il soit individuel ou groupé, conformément au parti d'aménagement présenté dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Dans le cadre de cette opération d'aménagement de Bourg-Murat, le conseil municipal a approuvé plusieurs projets de conventions d'acquisition foncière (affaires n°27 à 31).

