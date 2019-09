La commune du Tampon organise tout le week-end 21 et 22 septembre de 09h30 à 17h00 des animations pour les 36e journées européennes du patrimoine à la cité du volcan à la Plaine des Cafres. Le week-end de festivités se terminera avec un concert de Kafmaron (fusion Maloya) le dimanche 22 septembre à 15h30.

Cité du Volcan

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 09h30 à 17h00

• Découverte des plantes aromatiques et médicinales, dégustation de tisanes, sirops, gelées et atelier de confection d’un marque-page herbier (sur inscription)

• Expo/vente de plantes endémiques et atelier création de macramé

• Découverte des roches et cristaux

• Démonstrations et échanges avec les artistes de la galerie

• Atelier bijoux

• Animation maloya

• Atelier créatif à partir de 4 ans

• Visites guidées et quiz avec l’artiste Nathalie Gyatso et son expo Jeu de Dames

Dimanche 22 septembre à 15h30 :

• Concert gratuit de Kafmaron. (Fusion Maloya) Kafmaron, nous invitons à un voyage au coeur de La Réunion. La langue créole résonne à travers les percussions traditionnelles, accompagnées d’une batterie. Le tout soutenu par les cordes d’un piano étreignant et des riffs de guitare voguant de ballades acoustiques aux cadences électriques.

Retrouvez le programme complet des ces 36e journées européennes du patrimoine ici.