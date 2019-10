Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 7 heures

C'est l'un des événements incontournables du sud de l'île, plus précisément, du Tampon. Les Florilèges sont de retour pour une 36ème édition du 11 au 20 octobre. Cette année le thème est "mon jardin pousse, ma maison respire". Comme tous les ans, il y aura des fleurs, des plantes, des arbustes... et du monde ! Les Florilèges, c'est la grand messe de la filière horticole péi, un rendez-vous mythique. Il y aura également des animations, concerts, spectacles... Sur scène, des artistes locaux et nationaux, en têtes d'affiche : Lindigo, Dadju, Bramsito, MiKL et bien d'autres...

