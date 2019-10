Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 11 octobre 2019 à 19h30, des Moines Shaolin se produiront en spectacle sur Grande Scène de la SIDR des 400 au Tampon. Le groupe de spectacles des Moines de Shaolin est extrêmement célèbre dans le monde entier. Depuis sa création, le groupe de spectacles des Moines de Shaolin a été invité à se rendre aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, au Japon, en Suisse, en Grèce, au Qatar, au Kenya et en Israël etc. Dans plus de 100 pays et régions, comme l'Indonésie, Hong Kong, on a organisé des échanges et des compétitions d'arts martiaux, aussi on a déjà envoyé des entraîneurs pour enseigner les arts martiaux à l'étranger.

Ce vendredi 11 octobre 2019 à 19h30, des Moines Shaolin se produiront en spectacle sur Grande Scène de la SIDR des 400 au Tampon. Le groupe de spectacles des Moines de Shaolin est extrêmement célèbre dans le monde entier. Depuis sa création, le groupe de spectacles des Moines de Shaolin a été invité à se rendre aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, au Japon, en Suisse, en Grèce, au Qatar, au Kenya et en Israël etc. Dans plus de 100 pays et régions, comme l'Indonésie, Hong Kong, on a organisé des échanges et des compétitions d'arts martiaux, aussi on a déjà envoyé des entraîneurs pour enseigner les arts martiaux à l'étranger.